وقال عبد الجواد أحمد، عضو النقابة ومسئول ملف الكشف الطبي، |إن نقابة المحامين استعدت منذ الأول من يناير لتطبيق الإجراءات والقواعد الجديدة بالكشف الطبي والمتمثلة في الإجراءات المعلن عنها بنقابة المحامين|، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أن ترسل النتائج سرًا إلى نقابة المحامين، وتسرى على كافة الحالات التي يتطلب فيها القانون أو أحكام القضاء كشف طبي مثل المتقدمين للترشح على المناصب النقابية.