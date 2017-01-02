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«المحامين» تستعد للكشف الطبي على الأعضاء الجدد
02
يناير
2017
04:45 AM
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بدأت نقابة المحامين تنفيذ البروتوكول المُوقع بينها وبين ووزارة العدل ورئاسة مصلحة الطب الشرعي، بشأن الكشف الطبي الخاص بالمحامين الجدد المتقدمين للقيد بالنقابة، والذي تتولى بمقتضاه مصلحة الطب الشرعي كافة الإجراءات المتعلقة بالمحامين الجدد المتقدمين للقيد
وقال عبد الجواد أحمد، عضو النقابة ومسئول ملف الكشف الطبي، |إن نقابة المحامين استعدت منذ الأول من يناير لتطبيق الإجراءات والقواعد الجديدة بالكشف الطبي والمتمثلة في الإجراءات المعلن عنها بنقابة المحامين|، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أن ترسل النتائج سرًا إلى نقابة المحامين، وتسرى على كافة الحالات التي يتطلب فيها القانون أو أحكام القضاء كشف طبي مثل المتقدمين للترشح على المناصب النقابية.
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