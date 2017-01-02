-
رياضة
- كوكا وكهربا وعبدالشافي ينضمون اليوم لمعسكر المنتخب
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وكأس مصر
- تليفونات بني سويف يواجه قنا اليوم بمجموعة الصعيد
- إلغاء المباراة الودية بين المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره الإيراني
- المستقبل يجهز قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق مصر
- صالح جمعة يتحدث عن مشاداته مع لاعبي الأهلي.. وإعجابه بـ غالي
- مرتضى: كهربا لن يرحل إلا بـ40 مليون يورو
- صالح جمعة يجيب.. لماذا يسعى البعض لتشويه صورته؟
- صالح جمعة: الزمالك فاوضني.. وهذا كان ردي على أحمد مرتضى
- مرتضى يتراجع: البديل سيكون أجنبي في حال رحيل حلمي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وفاة «هيلاريون كابوج» المطران المقاوم للاحتلال الإسرائيلي
أعلن الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، رحيل المطران هيلاريون كابوج بطل المقاومة الفلسطينية الذي اعتقل في السجون الإسرائيلية ونفي في أوروبا
ونعت سفارة دولة فلسطين لدى الفاتيكان المطران هيلاريون كابوجي، مطران القدس في المنفى، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز الـ 94 سنة في روما.وولد المطران كابوجي في مدينة حلب السورية عام 1922، وكان مطرانًا لكنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس منذ عام 1965.وعهد بالمواقف الوطنية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الأمر الذي عرّضه للاعتقال من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1974 أثناء محاولته تهريب أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا، وبعد مرور أربع سنوات أفرج عنه بوساطة الفاتيكان، ونفي من فلسطين عام 1978، إلى روما.وظل كابوجي مناصرًا للقضية الفلسطينية في أنحاء العالم، وكان في فبراير عام 2009 على متن «أسطول الحرية» الذي كان يحمل الأمتعة والغذاء لأهالي غزة الذين يعانون من حصار إسرائيلي، وتمت مصادرة كل ما فيها، وطُرد من كانوا على متنها إلى لبنان.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)