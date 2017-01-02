ونعت سفارة دولة فلسطين لدى الفاتيكان المطران هيلاريون كابوجي، مطران القدس في المنفى، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز الـ 94 سنة في روما.وولد المطران كابوجي في مدينة حلب السورية عام 1922، وكان مطرانًا لكنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس منذ عام 1965.وعهد بالمواقف الوطنية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الأمر الذي عرّضه للاعتقال من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1974 أثناء محاولته تهريب أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا، وبعد مرور أربع سنوات أفرج عنه بوساطة الفاتيكان، ونفي من فلسطين عام 1978، إلى روما.وظل كابوجي مناصرًا للقضية الفلسطينية في أنحاء العالم، وكان في فبراير عام 2009 على متن «أسطول الحرية» الذي كان يحمل الأمتعة والغذاء لأهالي غزة الذين يعانون من حصار إسرائيلي، وتمت مصادرة كل ما فيها، وطُرد من كانوا على متنها إلى لبنان.