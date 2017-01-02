وتتكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى - العظمىالقاهرة 8 -16الإسكندرية 6 -15مطروح 6 -15بورسعيد 8 -16دمياط 9 -16بلطيم 8 -17الإسماعيلية 4 -16السويس 7 -17العريش 6 -16نخل 1 -12طابا 3 -13الطور 8 -19مرسى علم 14 -19الغردقة 12 -18شرم الشيخ 15 -19رفح 3- 15كاترين 1 -9سيوة 1 -14المنيا 5- 16الفيوم 6- 15رأس سدر 8- 17أبوسمبل 10 -19وسط الدلتا 7 -15أسيوط 6 -16سوهاج 4 -18الأقصر 8 -19أسوان 10 -20شلاتين 14 -21حلايب 16 -19الوادي الجديد 7- 16قنا 7 -19نويبع 13 -18السلوم 4 -14