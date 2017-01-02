-
رياضة
- كوكا وكهربا وعبدالشافي ينضمون اليوم لمعسكر المنتخب
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وكأس مصر
- تليفونات بني سويف يواجه قنا اليوم بمجموعة الصعيد
- إلغاء المباراة الودية بين المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره الإيراني
- المستقبل يجهز قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق مصر
- صالح جمعة يتحدث عن مشاداته مع لاعبي الأهلي.. وإعجابه بـ غالي
- مرتضى: كهربا لن يرحل إلا بـ40 مليون يورو
- صالح جمعة يجيب.. لماذا يسعى البعض لتشويه صورته؟
- صالح جمعة: الزمالك فاوضني.. وهذا كان ردي على أحمد مرتضى
- مرتضى يتراجع: البديل سيكون أجنبي في حال رحيل حلمي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم واضطراب في الملاحة البحرية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس شتوي بارد نهارا مائل لبرودة أكثر ليلا
وتتكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى - العظمىالقاهرة 8 -16الإسكندرية 6 -15مطروح 6 -15بورسعيد 8 -16دمياط 9 -16بلطيم 8 -17الإسماعيلية 4 -16السويس 7 -17العريش 6 -16نخل 1 -12طابا 3 -13الطور 8 -19مرسى علم 14 -19الغردقة 12 -18شرم الشيخ 15 -19رفح 3- 15كاترين 1 -9سيوة 1 -14المنيا 5- 16الفيوم 6- 15رأس سدر 8- 17أبوسمبل 10 -19وسط الدلتا 7 -15أسيوط 6 -16سوهاج 4 -18الأقصر 8 -19أسوان 10 -20شلاتين 14 -21حلايب 16 -19الوادي الجديد 7- 16قنا 7 -19نويبع 13 -18السلوم 4 -14
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)