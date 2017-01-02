-
رياضة
- المستقبل يجهز قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق مصر
- صالح جمعة يتحدث عن مشاداته مع لاعبي الأهلي.. وإعجابه بـ غالي
- مرتضى: كهربا لن يرحل إلا بـ40 مليون يورو
- صالح جمعة يجيب.. لماذا يسعى البعض لتشويه صورته؟
- صالح جمعة: الزمالك فاوضني.. وهذا كان ردي على أحمد مرتضى
- مرتضى يتراجع: البديل سيكون أجنبي في حال رحيل حلمي
- مجلس الإسماعيلي يتلقى العزاء في نجم الفريق السابق «طلب فرغلي»
- جوارديولا يحقق أسوأ انطلاقة له خلال مسيرته التدريبية
- حسني عبد ربه يتوجه إلى السعودية لأداء العمرة
- الجيش 99 يدرس شكوى حكم مباراة الإسماعيلي في دوري الجمهورية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
سؤال وجواب عن طريقة استخراج كارت البنزين الذكي
بعد قرار الحكومة بتعميم كارت البنزين الذكي لصرف الوقود بالمحطات كخطوة أولية مصنفة تحت بند التشغيل التجريبي لحين تعميمه بشكل رسمي خلال أيام، كانت هناك الكثير من الأسئلة تشغل بال المواطنين، منها خطوات الحصول على الكارت الذكي لأول مرة وما هو المطلوب للحصول على كارت جديد بدل فاقد أو طلب «دليفري» للكارت
وبدورها تجيب «فيتو» على كافة التساؤلات في شكل مبسط وفي نقاط على النحو التالي:كيف يتم استخراج كارت البنزين جديد لأول مرة؟- التوجه إلى وحدة المرور التابعة لها المركبة أو السيارة في محافظتك وليس اللجوء إلى التسجيل إلكترونيا فهذا خطأ، بعدها تسجل بيانات السيارة الخاصة بك في إدارة المرور وتتضمن: الترخيص ونوعية اللوحات ورقم المحرك ورقم الشاسية.كيف تحصل على كارت البنزين الذكي بعد تسجيل البيانات في المرور؟-التوجه إلى إدارة المرور في ميعاد استخراج الكارت واستلامه يدويا.ماذا تفعل في حالة رغبتك في استلام كارت البنزين دون التوجه إلى إدارة المرور؟- عليك الدخول على موقع منظومة توزيع المنتجات البترولية وتسجيل بيانات في بند طلب «استلام كارت دليفري»، مقابل رسوم 25 جنيها كما أن الموقع يتيح خطوات طلب استلام كارت بدل فاقد.وللاطلاع على الموقع اضغط هنا
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)