بعد قرار الحكومة بتعميم كارت البنزين الذكي لصرف الوقود بالمحطات كخطوة أولية مصنفة تحت بند التشغيل التجريبي لحين تعميمه بشكل رسمي خلال أيام، كانت هناك الكثير من الأسئلة تشغل بال المواطنين، منها خطوات الحصول على الكارت الذكي لأول مرة وما هو المطلوب للحصول على كارت جديد بدل فاقد أو طلب «دليفري» للكارت

وبدورها تجيب «فيتو» على كافة التساؤلات في شكل مبسط وفي نقاط على النحو التالي:كيف يتم استخراج كارت البنزين جديد لأول مرة؟- التوجه إلى وحدة المرور التابعة لها المركبة أو السيارة في محافظتك وليس اللجوء إلى التسجيل إلكترونيا فهذا خطأ، بعدها تسجل بيانات السيارة الخاصة بك في إدارة المرور وتتضمن: الترخيص ونوعية اللوحات ورقم المحرك ورقم الشاسية.كيف تحصل على كارت البنزين الذكي بعد تسجيل البيانات في المرور؟-التوجه إلى إدارة المرور في ميعاد استخراج الكارت واستلامه يدويا.ماذا تفعل في حالة رغبتك في استلام كارت البنزين دون التوجه إلى إدارة المرور؟- عليك الدخول على موقع منظومة توزيع المنتجات البترولية وتسجيل بيانات في بند طلب «استلام كارت دليفري»، مقابل رسوم 25 جنيها كما أن الموقع يتيح خطوات طلب استلام كارت بدل فاقد.وللاطلاع على الموقع اضغط هنا