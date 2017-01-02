القاهرة – مصراوي: قال الإعلامي عمرو أديب، إن بيان قناة القاهرة والناس الفضائية عن إيقاف برنامج إبراهيم عيسى، وأنه جاء بناء على رغبته؛ |غير صحيح|

وأضاف |أديب|- خلال برنامجه |كل يوم| على فضائية |on | مساء اليوم الأحد- أن إبراهيم عيسى لم يطلب مغادرة القناة كما وصف البيان، مؤكداً على أنه كان يتمني ألا تُصدر القناة هذا البيان– علي حد وصف اديب.

وتابع اديب، |إبراهيم عيسى ابن موت، مات في كل الأنظمة، أنا لسه مكلمه من 5 أيام وعارف إن الكلام ده غير صحيح|.​

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