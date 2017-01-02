كتب - أحمد جمعة: خاطبت وزارة الصحة، شركات الأدوية بتقديم قوائم المستحضرات تمهيدًا لزيادة أسعارها بداية من شهر فبراير المقبل

وقالت الوزارة في خطابها -حصل مصراوي على نسخة منه- إن ذلك يأتي استكمالاً لما تتخذه وزارة الصحة بشأن المقترح المقدم لمجلس الوزراء، لزيادة أسعار الأدوية بداية فبراير المقبل، طبقًا للاتفاق المسبق معهم، إثر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف مطلع نوفمبر الماضي.

وأضافت وزارة الصحة، إنه بالنسبة للشركات المحلية، يتم إرسال قائمة مختارة من المستحضرات بنسبة 15% من إجمالي مستحضرات الشركة المسجلة بحد أدنى ٥ مستحضرات |بالنسبة للمصانع الصغيرة (لديها 30 مستحضر) الحد الأدنى 7 مستحضرات|.

وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يتم إرسال قائمة مختارة من المستحضرات (المصنعة محلياً والمستوردة) بنسبه 20% من إجمالي مستحضرات الشركة المسجلة بحد أدنى ٧ مستحضرات.

كما طالبت الوزارة الشركات بإرسال قائمة بإجمالي مستحضرات الشركة المسجله، بالإضافة إلى تعهد بأن المستحضرات المقدمة -سواء للتحريك أو بالبيان الخاص بإجمالي المستحضرات- ملك للشركة، على أن يكون هذا التعهد مطبوعًا على ورق الشركة ومختوم بخاتم الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة وصحة توقيع من البنك، علمًا بأنه في حال تقديم المستحضر من قبل أكثر من شركة، لن يتم احتساب المستحضر أو إدراجه لأي من الشركتين، مع تحمل كافة العواقب القانونية المترتبة على ذلك، حسبما ذكر الخطاب.

وأمهلت الوزارة الشركات بإرسال القوائم حتى يوم الثلاثاء المقبل، وألا يتضمن ذلك التقدم بأدوية الأمراض المزمنة.

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