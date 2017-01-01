اخبار مصر
-
رياضة
- نتائج الجولة العاشرة لدوري الجمهورية للشباب مواليد 97
- شباب الإنتاج يفوز على أسوان بهدف في دوري الجمهورية
- الأهلي يوافق على إعارة السعداوي وشعبان للنصر للتعدين
- بيسيرو مديرا فنيا للشارقة الإماراتي
- منتخب السعودية يهزم الجزائر في البطولة العربية لكرة السلة
- شباب الإسماعيلي يفوز على بتروجت 3 - 1 في دوري الجمهورية
- مصر المقاصة 97 يهزم الزمالك 4 -2 في دوري الجمهورية
- شباب الأهلي يفوز على الشرطة 2 -1 في دوري الجمهورية
- شباب الجيش يهزم الشرقية بثلاثية في دوري الجمهورية
- هدفان لكل من كين وآلي في فوز ساحق لتوتنهام على واتفورد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
السكر بـ 7 جنيهات والعدس بـ 20 والفول بـ 7 للكيلو والمكرونة بـ 225 قرشا للعبوة
01
يناير
2017
19:15 PM
بواسطة
org Alwafd.org Alwafd.org inpagevideo-->
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع