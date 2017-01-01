كتبت – سحر عزام :قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قائمة العفو الثانية ستتميز بالتنوع حيث تتضمن صحفيين وطلاب ومن هم في سن 18 وما دون ذلك، ونقابيين مع استبعاد كل من تورط في أعمال عنف





وأضاف السقا في لقاء تلفزيوني ببرنامج |من الآخر| المذاع على قناة |روتانا مصرية| مساء أمس السبت :|نجاح كبير تحقق في 2016 عام الشباب الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهناك مبادرات عديدة تم طرحها وتم تنفيذها، وكان هذا العام بمثابة تهيئة البيئة للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشباب، وعام 2017 سيكون عام جني الثمار لكل ما تم زرعه في 2016، وأنا أرى إن 2016 سنة إيجابية على مصر حيث تحققت إنجازات كبيرة|.



وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي أن الحاجز بين الشباب والدولة تم كسره وذلك في المؤتمر الوطني الأول للشباب، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة في الالتزام بتوصيات المؤتمر الوطني وأن الشباب تم إدخالهم في ملف صناعة القرار فيما يخص ملف الحريات وملف الحياة الحزبية في مصر.

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