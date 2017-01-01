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الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة
كتبت – سحر عزام :قال وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسن في الطقس اعتبارا من الثلاثاء المقبل حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار وترتفع درجات الحرارة تدريجيا مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر
وأضاف سعودي في مداخلة هاتفية مع برنامج |صباح الخير يا مصر| المذاع على القناة الأولى صباح اليوم الأحد، أن طقس اليوم بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية مع اضطراب حركة الملاحة البحرية فوق مسطحات البحرين المتوسط والأحمر، لافتًا لفرص سقوط أمطار اليوم على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وانعدام فرص سقوط الأمطار على باقي أنحاء الجمهورية.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة على السواحل الشمالية 14 درجة وعلى القاهرة والوجه البحري تتراوح ما بين 15و16 وعلى شمال الصعيد 16 درجة وعلى جنوب الصعيد تتراوح ما بين 17 و19 درجة مئوية.
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