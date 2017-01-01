يتسلم أهالي ضحايا ركاب طائرة باريس المنكوبة، اليوم الأحد، رفات ذويهم ضحايا طائرة باريس المنكوبة رقم MS804، التي سقطت في أعماق البحر المتوسط 19 مايو الماضي أثناء رحلة العودة من باريس إلى القاهرة، إلى ذويهم يليها تباعًا تسليم رفات الضحايا الفرنسيين والجنسيات الأخرى

يشار إلى أنه تم تسليم رفات طاقم الطائرة المنكوبة أمس، من مشرحة زينهم لذوي وأهالي الضحايا، وذلك بحضور عدد من ممثلي الطيران المدني، جاء ذلك تنفيذًا للقرار الصادر عن النائب العام المصري.