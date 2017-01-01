وسط إجراءات أمنية مشددة، استقبل شعب وكهنة كنيسة الشهيد مار جرجس بكفر الدوار، الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، وذلك لحضور احتفالات رأس السنة الميلادية، واستقبال عام جديد بأمسية روحية بعنوان ليلة الشهيد

وتزينت الكنيسة، بصور الشهداء الذين نالوا أكاليل الشهادة على يد الإرهاب الأسود بداية بشهداء نجع حمادى مرورًا بالقديسين وأخيرًا البطرسية فيما كان برنامج السهرة الروحية خاصًا بالشهداء والقديسين. كما قدم كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم الخاصة بهم ومسرحية حياة أو موت وسوف يترأس الأنبا باخوميوس القداس الإلهي الأول باكر الأحد.