



ووفقًا لبيان للتضامن الاجتماعي، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت - تم تعويض ١٢ من أسر المتوفين بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه عن كل حالة وفاة .



وأشارت التضامن، إلى أنها نسقت مع وزارة العدل لتخصيص محكمتين لسرعة إنهاء إجراءات إعلام الوراثة، كما حصلت على تقرير النيابة عن الحادث حتى تتمكن من دعم الأسر المنكوبة في ظروفها الانسانية الصعبة قبل أعياد الميلاد المجيد.



وكان انفجار وقع بالكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوم 12 ديسمبر الجاري، والذي أودى بحياة 26 شخصًا وأوقع عشرات المصابين، بحسب وزارة الصحة.​

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