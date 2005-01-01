كتب- عبدالله قدري:أعلنت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة القطارات على خط |القاهرة - السد العالي| في الاتجاهين، بعد الانتهاء من أعمال صيانة وتجديدات السكة، واستبدال القضبان القديمة بقضبان جديد في بعض المناطق بالمسافة بين محطة الواسطي وبني سويف

وقال المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه نظرًا لأعمال الصيانة التي كانت تتم في السكك، والتي شملت استبدال وتركيب قضبان جديدة بدل القديمة، وأدت إلى مسير القطارات بسرعات منخفضة في هذه المناطق، وذلك ضمن خطة تطوير الهيئة للمحافظة على أمن وسلامة مسير القطارات لتوفير الراحة لجمهور المسافرين من الركاب.

وأضاف شوشة في بيان صحفي، أن أعمال الصيانة والتجديدات واستبدال السكك القديمة تمت في وقت قياسي بمعرفة الشركة المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية، إحدى شركات هيئة السكة الحديد.​

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة