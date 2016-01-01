



وأضاف سرور لـمصراوي: |إذا وافق مجلس النواب سيخرج قانون بهذا ويصبح أمرا واقعا، وسنواجه مشكلة إذا أقر مجلس النواب بسعودية الجزيرتين في حين حكمت المحكمة بمصرية الجزيرتين|.



وأكد رئيس مجلس الشعب الأسبق: |يجب أن يكون هناك حكم قضائي يحسم هذه المشاكل، لكن التحكيم الدولي يتوقف علي موافقة مصر على هذه الخطوة|.



وتابع: |الحكومة المصرية ذكية ومنطقية جدا بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب لأنه صاحب الكلمة الفصل، ولن ينظر إلا بعد حسمه قضائيا، الحكومة عاوزة تخلص ذمتها وضميرها في العلاقات الدولية مع السعودية، وقرارها سياسي صائب، والنقطة الوحيد موضع التساؤل هو التأخير لمدة 8 أشهر في إحالة القضية، بعد كده تقول إن القضاء ليس للحكومة سيطرة عليه|.



وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة |الأمور المستعجلة| القاضي بوقف تنفيذ حكم |مصرية تيران وصنافير| الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.



وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المواطن |خيري عبد الفتاح|، والمحامي |أشرف فرحات|، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي |تيران وصنافير| للمملكة، ونتج عنه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة