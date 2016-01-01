وطالب النائب بأن تكون هذه المدة 5 سنوات قادمة كمرحلة انتقالية، وبعدها يتم احتساب قيمة الدولار طبقا لسعر الصرف السائد في حينه.وأشار «حجازي» إلى أنه تشاور مع مجموعات من أولياء الأمور بالقاهرة الجديدة في محاولة للوصول إلى حل وسط في الأزمة التي يواجهونها الآن، موضحًا أن المدارس الدولية والخاصة والجامعات التي تقييم مصاريفها بالعملات الأجنبية تطالب باحتساب قيمة الدولار على أساس سعر الصرف الحالي، مما يعيق بقاء أبنائهم في مدارسهم الحالية، نظرًا لارتفاع المصاريف بالضعف.وشدد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، على أهمية تثبيت قيمة الدولار بما يعادل 12 جنيهًا لفترة انتقالية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.