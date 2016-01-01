-
رياضة
- الداخلية يصرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على طنطا
- اليوم.. الزمالك يرسل القائمة الأفريقية
- سعد سمير يقترب من المشاركة مع الفراعنة أمام مالي في أمم أفريقيا
- أبرز أرقام الدور الأول: الأهلي البطل.. وظاهرة جديدة
- حلمي: لم أطلب الاستغناء عن شيكابالا
- الإعلاميين يستضيف المعادي في ختام الدور الأول للقسم الثالث
- برشلونة يخطط لتجديد عقد إنيستا حتى 2020
- راحة 72 ساعة للاعبي الاتحاد بعد التعادل مع الإسماعيلي
- مصدر: «مران الزمالك هزار ورهان على أكلة حمام»
- «أيوب»: الأهلي حقق المطلوب في الدور الأول بالدوري
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
فايقة فهيم: ارتفاع سعر السكر بداية أزمة اقتصادية جديدة
أكدت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن القرار الصادر في الآونة الأخيرة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة أسعار السكر، يجعلنا أمام بداية لأزمة اقتصادية جديدة
وأوضحت في طلب إحاطة تقدمت به لرئيس المجلس، إلى أن مسئولي غرفة الصناعات الغذائية أكدوا في وقت سابق أن قرار القابضة للصناعات الغذائية بزيادة أسعار السكر للقطاع الصناعى إلى 11 ألف جنيه، مبالغ فيه لأن سعره العادل لا يتعدى 7 آلاف جنيه.ولفتت إلى أن الزيادة سيتحملها المستهلك مما يؤدى إلى خروج شريحة من المستهلكين بسبب عدم القدرة على الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار ويعرقل عمليات التصدير للأسواق العالمية، ويتسبب في فقدان الأسواق التصديرية.وحذرت من أن مثل هذه الزيادة ستدمر صناعة السكر والحلويات والعصائر في مصر، وخاصة أنه يجب الحفاظ على الصناعة المحلية، نظرا لأنها من الصناعات كثيفة العمالة، بسبب زيادة أسعار بيع السكر للقطاع الصناعى 4 مرات خلال شهرين.وطالبت النائبة من رئيس الحكومة بضرورة حماية الصناعة الوطنية بالبعد عن القرارات العشوائية غير المدروسة، وتطبيق آليات السوق الحر، قائلة: |الأسعار ترتفع وتنخفض طبقا للأسعار العالمية، لكن في مصر ترتفع عند ارتفاع الأسعار العالمية، ولا تنخفض في حالة انخفاضها عالميًا، وضرورة إعفاء المواد الخام من الجمارك والضرائب للنهوض بالصناعة المحلية وانخفاض أسعار السلع|.وشددت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على ضرورة التدخل لبحث ودراسة أبعاد تلك القرارات التي من شأنها تدمير الاستثمارات الداخلية للبلاد وتصدير صورة ضبابية عن حالة الاقتصاد المصري لدى دول العالم.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)