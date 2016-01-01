وأوضحت في طلب إحاطة تقدمت به لرئيس المجلس، إلى أن مسئولي غرفة الصناعات الغذائية أكدوا في وقت سابق أن قرار القابضة للصناعات الغذائية بزيادة أسعار السكر للقطاع الصناعى إلى 11 ألف جنيه، مبالغ فيه لأن سعره العادل لا يتعدى 7 آلاف جنيه.ولفتت إلى أن الزيادة سيتحملها المستهلك مما يؤدى إلى خروج شريحة من المستهلكين بسبب عدم القدرة على الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار ويعرقل عمليات التصدير للأسواق العالمية، ويتسبب في فقدان الأسواق التصديرية.وحذرت من أن مثل هذه الزيادة ستدمر صناعة السكر والحلويات والعصائر في مصر، وخاصة أنه يجب الحفاظ على الصناعة المحلية، نظرا لأنها من الصناعات كثيفة العمالة، بسبب زيادة أسعار بيع السكر للقطاع الصناعى 4 مرات خلال شهرين.وطالبت النائبة من رئيس الحكومة بضرورة حماية الصناعة الوطنية بالبعد عن القرارات العشوائية غير المدروسة، وتطبيق آليات السوق الحر، قائلة: |الأسعار ترتفع وتنخفض طبقا للأسعار العالمية، لكن في مصر ترتفع عند ارتفاع الأسعار العالمية، ولا تنخفض في حالة انخفاضها عالميًا، وضرورة إعفاء المواد الخام من الجمارك والضرائب للنهوض بالصناعة المحلية وانخفاض أسعار السلع|.وشددت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على ضرورة التدخل لبحث ودراسة أبعاد تلك القرارات التي من شأنها تدمير الاستثمارات الداخلية للبلاد وتصدير صورة ضبابية عن حالة الاقتصاد المصري لدى دول العالم.