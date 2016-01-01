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بالصور.. بدء ملتقى توظيف الشباب بمركز شباب الحبانية
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ديسمير
2016
11:45 AM
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بدأ منذ قليل الملتقى التوظيفى للشباب تحت شعار |التشغيل والتنمية|، والتي تنظمه محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بمركز شباب الحبانية بالدرب الأحمر
ويشارك بالملتقى أكثر من 50 شركة ومصنعا من 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والعبور، ويهدف الملتقى إلى توفير ما يقارب من 10 آلاف فرصة عمل، برواتب لا تقل عن 1400 جنيه، بحضور اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية والدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة.كما يشارك الصندوق الاجتماعي لعرض إمكانية تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة بقيمة مالية من 500 جنيه إلى مليون جنيه، وكذلك تواجد الغرفة التجارية لطرح عدد من الوظائف خارج مصر.
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