اخبار مصر
-
رياضة
- الداخلية يصرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على طنطا
- اليوم.. الزمالك يرسل القائمة الأفريقية
- سعد سمير يقترب من المشاركة مع الفراعنة أمام مالي في أمم أفريقيا
- أبرز أرقام الدور الأول: الأهلي البطل.. وظاهرة جديدة
- حلمي: لم أطلب الاستغناء عن شيكابالا
- الإعلاميين يستضيف المعادي في ختام الدور الأول للقسم الثالث
- برشلونة يخطط لتجديد عقد إنيستا حتى 2020
- راحة 72 ساعة للاعبي الاتحاد بعد التعادل مع الإسماعيلي
- مصدر: «مران الزمالك هزار ورهان على أكلة حمام»
- «أيوب»: الأهلي حقق المطلوب في الدور الأول بالدوري
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محافظ القاهرة يصل الأوقاف لتوقيع بروتوكول تطوير قصر المانسترلي
31
ديسمير
2016
11:45 AM
بواسطة
وصل قبل قليل، إلى وزارة الأوقاف، المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، لتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لتطوير قصر المانسترلي
ومن المقرر، أن يشهد توقيع البروتوكول الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، واللواء راتب محمد راتب رئيس هيئة الأوقاف، وقيادات الوزارة والمحافظة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع