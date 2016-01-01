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إجراءات أمنية مشددة بجامعة الأزهر استعدادا لبدء امتحانات نصف العام
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ديسمير
2016
10:13 AM
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كتب - عبدالرحمن أحمد: كثفت قوات الشرطة من تواجدها، صباح اليوم السبت، داخل حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، استعداداً لبدء امتحانات نصف العام
وعززت قوات الأمن من تواجدها، خلف البوابة الرئيسية للجامعة بشارع النصر، وتولي أفراد شركة فالكون تفتيش الطلاب والتحقق من هوياتهم الشخصية، قبل الدخول.
في الوقت نفسه، استعد أفراد الأمن الإدارى، لتنظيم دوريات متنقلة وتمشيط الحرم الجامعي، للتصدي لأي محاولة لتعطيل الامتحانات.
ومن المقرر، أن تستقبل جامعة الأزهر ما يقرب من نصف مليون طالبا وطالبة في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.
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