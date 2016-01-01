سانت كاترين - (أ ش أ) استقبلت مدينة سانت كاترين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 80 سائحا من مختلف الجنسيات بالرغم من انخفاض درجات الحرارة، والتى وصلت الصغرى إلى 2 تحت الصفر