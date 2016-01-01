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سانت كاترين تستقبل 80 سائحا في درجات حرارة 2 تحت الصفر
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ديسمير
2016
10:13 AM
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سانت كاترين - (أ ش أ) استقبلت مدينة سانت كاترين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 80 سائحا من مختلف الجنسيات بالرغم من انخفاض درجات الحرارة، والتى وصلت الصغرى إلى 2 تحت الصفر
وقال رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين المهندس السيد عبد الصادق - في تصريح اليوم السبت - إن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين وجبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح والمخيمات البدوية.
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