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الأخبار المتوقعة ليوم السبت 31 ديسمبر 2016
القاهرة- (أ ش أ): القاهرة
. يفتتح وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي بعد تطويرها، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى محافظة الإسماعيلية اليوم حيث يلتقي قيادات المحافظة.
القاهرة.. يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن محمد حلمي لمناقشة كل ما يتعلق بالفريق بعد خسارة مباراة القمة 113 أمام الأهلي صفر/2.
القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، حكمها في طلب التحفظ على أموال المتهمين بشبكة الإتجار في الأعضاء البشرية.
باريس.. تقيم فرنسا احتفالات بجادة الشانزليزيه بمناسبة ليلة رأس السنة وينتظر توافد أكثر من 500 ألف شخص؛ وسط تدابير أمنية مشددة، ويتضمن الحفل عرضا بالصوت والضوء على واجهة قوس النصر تنقله خمس شاشات عملاقة، على طول الجادة الشهيرة، لاستعراض تاريخ عاصمة النور |باريس| وإبراز ترشح فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية عام 2024.
القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في إعادة محاكمة 104 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامهم بارتكاب أحداث العنف ووقائع القتل التي شهدتها منطقة (الظاهر).
القاهرة.. يعقد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال مؤتمرا صحفيًا، لاستعراض مؤشرات الشركات التابعة والقابضة عن العام المالي 2015-2016. وموقف خطط تطوير العديد من الشركات خاصة قطاع الغزل والنسيج وشركات الصناعات المعدنية مثل الحديد والصلب والنصر للسيارات، وموقف الشركات المالي.
الإسكندرية.. يسلم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شقة للسيدة منى السيد بالإسكندرية، بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزير بسرعة تسليم الشقة للسيدة.
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