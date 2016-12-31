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طقس اليوم: أمطار على القاهرة وبعض المناطق.. ودرجات حرارة تقترب من الصفر
القاهرة - مصراوي: قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يستمر اليوم السبت، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على الوجه البحري والقاهرة
وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها، أنه يسود طقس شتوي شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية بارد شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
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