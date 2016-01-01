الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام) إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أعلن أن زيادة أسعار الأدوية التي تم الموافقة عليها لن تتعدى ١٥٪ من حجم الأدوية المحلية، و٢٠٪ من حجم الأدوية المستوردة، وتم تجنب الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة.

وقال وزير الصحة، في تصريحات للصحيفة، إن الزيادة في الأدوية تنقسم إلى ٣ شرائح، موضحًا أن أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان طالبوا بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة بملياري جنيه، وبالفعل وافق رئيس الوزراء على ذلك، ويتم حاليا تدبير تلك الزيادة في الميزانية من 2٫5 مليار جنيه إلى 4٫5 مليار جنيه.

وأوضح أن الدولة تقوم حاليا بتوفير ١٤٦ صنف دواء من النواقص في السوق المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الصحة والسكان أكد أنه لا خصخصة لمستشفيات التكامل بشكل نهائي وقاطع، وإنما سيتم استغلالها وتشغيلها للنهوض بالمنظومة الصحية بعد أن كانت مهملة منذ سنوات، وأضاف أن عددها يبلغ ٥١٤ مستشفى، وأنشئت عام ١٩٩٧ بهدف تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل، لتكون وسيطا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني من الرعاية الصحية إلا أنه لم يتم استغلالها بشكل جيد حتى الآن.

ولفتت إلى أن البنك المركزي المصري، أكد أن توقعاته بأن يتجه المعدل السنوي للتضخم للانخفاض تدريجيا بعد الانتهاء من الضغوط التضخمية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأوضح أن البنك المركزي استبق زيادة التضخم باتخاذ قرار رفع أسعار العائد بـ 300 نقطة أساس في 3 نوفمبر 2016.

وقالت إن بيانا أصدره المركزي مساء أمس الأول أكد أن لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر قررت في أخر اجتماعاتها لعام 2016 الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالي.

وقالت الصحيفة إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت في تنفيذ المخطط الزمني لتشغيل محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تشغيل أولى توربينات إنتاج الطاقة العملاقة بالمحطة، حيث تم تشغيل الوحدة الغازية رقم 42 بنجاح والبالغة قدرتها 400 ميجاوات.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الإنشاءات بمحطات سيمنس العملاقة تسير وفق المخطط الزمني المحدد لها.

أخبار اليوم:

وتحت عنوان |الشفافية والمواجهة.. دعائم الإصلاح لمستقبل واعد وطموحات عريضة|، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن الحكومة انتهت من إعداد التقرير الشامل للأداء خلال النصف عام من مارس إلى سبتمبر ٢٠١٦ وذلك استعدادا لمناقشته بمجلس النواب.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير الحكومة سوف يحال إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي ومن المنتظر أن يناقش التقرير في جلسات المجلس العامة بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء.

وصرح مصدر مسئول بأن التقرير لن يناقش في لجان المجلس أسوة ببيان الحكومة وسوف يكتفى بمناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأضافت الصحيفة أن التقرير - الذي جاء في 300 صفحة - يجسد واقعا لإنجازات تمت عبر تحديات ويعكس طموحات يتوجها العمل والعطاء خلال الفترة القادمة لما بقى من استكمال لمشروعات الخطة قصيرة ومتوسطة الأجل وأخرى طموحة تصل فترات تنفيذها خمس سنوات.

وأشارت إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي تنتهي اليوم من إعداد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تمهيدا لإحالته للحكومة لمناقشته ثم إرساله لمجلس النواب.

وأكدت أن مشروع القانون جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال شبكات المعلومات وللحد من فوضى الجرائم التي ترتكب من خلال الإنترنت وتطور أشكال الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تصل في بعض الأحوال للترتيب والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية أو بث أخبار أو بيانات أو أرقام خاطئة من شأنها الإضرار بالأمن القومي والوضع الاقتصادي أو التحريض على العنف والتمييز، وكذا تجريم اختراقات الحسابات والمواقع سواء الشخصية أو التابعة لأجهزة الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون شددت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وكفالة سريتها وعدم إفشائها أو التنصت عليها وبين مواجهة الجرائم الإلكترونية والحد من آثارها.

وقالت الصحيفة إن مصدرًا رفيع المستوى كشف أن وزارة الداخلية أعدت مقترحا لتغليظ العقوبات على محتكري السلع وقت الأزمات، موضحا أن مصر تعاني منذ فترة من احتكار البعض لعدد من السلع الاستراتيجية مما تسبب في التكالب من المواطنين للحصول عليها وحدوث أزمات وارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه مما يهدد الأمن القومي.

وأشار إلى أن العديد من التجار يلجأون إلى استغلال الأزمات والامتناع عن البيع للمواطنين بهدف زيادة الأسعار بشكل جنوني لتحقيق مكاسب كبيرة، مشددا على أن احتكار السلع أخطر من الإرهاب على الأمن القومي المصري، كما أكد المصدر أن وزارة المالية هى الأخرى انتهت من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك لتغليظ العقوبات في قضايا التهريب.

الجمهورية:

ومن جانبها، قالت (الجمهورية) إن لجنة الصحة بمجلس النواب تناقش بعد غد طلب إحاطة بشأن الخدمات الصحية وتوفير الأدوية في السوق وتتابع ما أنجزته حتى الآن لجنة متابعة الدواء.

وكشف الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة أن اللجنة لم ترفض قرار الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الدواء خلال اجتماعها يوم الخميس لكنهم رفعوا 9 توصيات لرئاسة الوزراء تضمنت ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة وعدم تحريك أسعارها وأن تلتزم الدولة بتوفير الـ 146 صنفا المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية باستمرار لجان التسعير بوزارة الصحة بإعادة تسعير جميع المستحضرات طبقا للتسعير الواقعي ومعالجة التشوهات السعرية وفقا لبرنامج زمني من 3 إلى 6 شهور.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس لجنة الصحة طالب بعدم تحريك الأسعار إلا بالتوافق بين وزارة الصحة والمنتجين منعا للإذعان والممارسات الاحتكارية مع استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل بدعم العلاج على نفقة الدولة بثلاثة مليارات جنيه من موازنة علاج غير القادرين وملياري جنيه من احتياطي الموازنة العامة والإسراع بتقديم قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

وقالت الصحيفة إن نيابة الأموال العامة وسط دمنهور الكلية تجري بإشراف المستشار أحمد فوزي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور تحقيقاتها مع عدد من مسئولي الائتمان بـ 7 فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة لتسهيلهم صرف أكثر من 11 مليون جنيه للمزارعين بحيازات مزورة كقروض زراعية واستثمارية.

وأكدت أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية فرع البحيرة كانوا قد تمكنوا من وجود تلاعب في بعض الجمعيات الزراعية من خلال إصدار حيازات زراعية وهمية بالمخالفة للحقيقة تمكن من خلالها ما يزيد على 40 شخصا من الحصول على قروض استثمارية وزراعية من عدة فروع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة وخاصة بنك حوش عيسي بما يزيد على 11 مليون جنيه تم تشكيل فريق بحث وتم التنسيق مع مديرية الزراعة.

وقالت الصحيفة إن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي عقدا اجتماعا لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في إنشاء مدارس النيل في المدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان خلال الاجتماع الذي حضره مسئولو الوزارتين ومسئولو صندوق تطوير التعليم ووحدة شهادة مدارس النيل إن مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حددوا المناطق التي سيتم البدء في تنفيذ مدارس النيل بها على مستوى الجمهورية منها على سبيل المثال مواقع لـ 3 مدارس بمدينة 6 أكتوبر بالتوسعات الشرقية وجنوب الأحياء السكنية وحدائق أكتوبر ومدرستان بالقاهرة الجديدة.

الشأن الدولي:

وقالت صحيفة (الأهرام) إن جنديا تركيا لقى مصرعه وأصيب 5 آخرون في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على مدينة الباب شمال سوريا أمس، مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة بضمانات روسية تركية.

وأضافت أن الجيش التركي أعلن في بيان عن عملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في سوريا، أن الجنود الستة كانوا في مهمة عسكرية، في الوقت الذي شن فيه داعش هجومه عليهم إلى الجنوب من بلدة الأزرق بمدينة الباب، وأضاف أن طائرات حربية تركية شنت سلسلة ضربات جوية في المدينة ومنطقة أخرى، حيث دمرت ١٧هدفا لداعش وقتلت ٢٦ من مسلحيه.

وقالت الصحيفة إن العالم يشهد حالة من الاستنفار الأمني تحسبا لأي عمليات إرهابية مع انطلاق الساعات الأولى للعام الجديد، فنشرت نيويورك الآلاف من أفراد الشرطة وشاحنات مليئة بالرمل في ميدان تايمز سكوير، ورفعت فرنسا حالة التأهب الأمني، بينما وجه القضاء الاسترالي اتهامات لرجل بنشر تهديدات تستهدف احتفالات سيدني بقدوم ٢٠١٧.

وقالت السلطات الأمريكية إنها ليست على علم بوجود تهديد للاحتفالات السنوية بميدان تايمز سكوير الشهير بمنطقة مانهاتن، لكن المسئولين يكثفون جهودهم للحيلولة دون وقوع هجمات على غرار الهجمات التي شهدتها ألمانيا وفرنسا هذا العام عندما استخدم إسلاميون متشددون شاحنات في دهس حشود أثناء احتفالات قتلوا خلالها عشرات المدنيين.

وقالت صحيفة (الجمهورية) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس أن بلاده لن تطرد أحدا من الدبلوماسيين الأمريكيين ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما أمس.

وقال بوتين إن روسيا تحتفظ بحقها في الرد على الخطوات الأمريكية |غير ودية واستفزازية| وتهدف إلى مزيد من تقويض العلاقات الروسية - الأمريكية.

وأكدت الصحيفة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون على حاجز قلنديا أطلقوا النار على سيدة فلسطينية أمس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي فلسطيني قوله إن ثلاثة جنود إسرائيليين أطلقوا النار باتجاه سيدة فلسطينية دخلت بالخطأ إلى ممر مخصص لعبور السيارات. وأصابوها بعدة رصاصات.

وأشارت الصحيفة إلى أن متحدثا باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أدلى بتصريحات انتقدت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن سياسة إسرائيل الاستيطانية، مشيرًا إلى أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. لكن المستوطنات ليست المشكلة الوحيدة في هذا الصراع.

وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إنه وبعد ساعات قليلة من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية والمعارضة بضمانات روسية تركية لوقف إطلاق النار في سوريا، شهد الاتفاق عدة خروقات في شتى أنحاء البلاد.

وأضافت الصحيفة أنه في أول خرق للهدنة، قال نشطاء إنه كان هناك محاولة لقوات الجيش السوري التسلل على جبهة الميدعاني في ريف دمشق، كما اندلعت اشتباكات متقطعة بالمرج بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وفي درعا استهدفت قوات الجيش السوري بالرشاشات الثقيلة بلدة اليادودة بريف درعا. أما شمالا في حماة قصفت القوات النظامية المتمركزة في معان بالرشاشات الثقيلة المزارع الجنوبية لقرية عطشان وقرية سكيك.

وأشارت إلى أنه في حلب دارت اشتباكات بين فصائل المعارضة والميليشيات الإيرانية على جبهة هوبر وأبورويل في ريف حلب الجنوبي كأول خرق لوقف إطلاق النار، بحسب نشطاء في المعارضة.

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