يفتتح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، اليوم السبت، مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي بعد تطويره، ويعقب ذلك افتتاح الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى بالتعاون مع مؤسسة 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان