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الأرصاد: طقس رأس السنة شديد البرودة يصاحبه سقوط أمطار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يُصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية، متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة على الوجه البحري والقاهرة
ويسود طقس شتوي شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية بارد شمالًا حتى شمال الصعيد، مُعتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية مُعتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين تكون شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 15الإسكندرية 09 14مطروح 08 14بورسعيد 10 15دمياط 10 15بلطيم 09 15الإسماعيلية 06 16السويس 07 16العريش 04 15نخل 00 13طابا 03 14الطور 07 17مرسى علم 10 19الغردقة 10 19شرم الشيخ 14 19رفح 04 14كاترين 00 10سيوة 08 14المنيا 05 15الفيوم 08 15رأس سدر 07 17أبوسمبل 09 21وسط الدلتا 11 15أسيوط 05 15سوهاج 05 16الأقصر 06 19أسوان 07 20شلاتين 14 23حلايب 16 21الوادي الجديد 04 17قنا 05 18نويبع 13 17السلوم 05 14
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