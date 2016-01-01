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خريجة طب أسنان: فخورة بتكريمي مع أوائل الجمهورية
قالت الدكتورة آية محمد، إحدى خريجات أطباء الأسنان دفعة ٢٠١٥، |إنها في قمة سعادتها؛ وذلك لتحقيق حلمها بأن أصبحت طبيبة أسنان|، مضيفة أنها فخورة جدًا وذلك لتكريمها بحفل أداء القسم وتكريم أوائل الدفعة على مستوى الجمهورية والذي نظمته النقابة العامة لأطباء الأسنان
وأبدت والدة آية دكتورة نساء وتوليد، فرحها الشديد لتكريم ابنتها ضمن أوائل الدفعة والحاصلة على المركز الرابع ضمن الترتيب، مضيفة أن ابنتها متفوقة طوال رحلتها الدراسية.يذكر أن النقابة العامة لأطباء الأسنان، أقامت حفل أداء القسم لخريجي دفعة ٢٠١٥ على مستوى الجمهورية، بأحد الفنادق، وسط جموع من أطباء الأسنان والخريجين وذويهم.وتضمن الحفل تكريم أوائل الدفعة، وكرم الدكتور ياسر الجندي النقيب العام لأطباء الأسنان عددا من رؤساء النقابات الفرعية، على هامش الحفل. وقدمت فرقة |واما| فقرة غنائية بنهاية الحفل وسط جمع كبير من الأطباء.
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