تقام، اليوم السبت، صلاة الجنازة على شهداء الطائرة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران التي كانت قادمة من باريس، وسقطت في البحر المتوسط، وراح ضحيتها 66 راكبا

وقالت نقابة الضيافة الجوية في بيان لها، |إن إقامة صلاة الجنازة على رفات شهداء طاقم الطائرة، وهم: ميرفت زكريا وهيثم العزيزي وعاطف لطفي وسمر عز بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر|.وأضافت النقابة أنه سيتم إقامة صلاة الجنازة على رفات الشهيدة يارا هاني بكنيسة العذراء بمدينة نصر بشارع مصطفى النحاس في الساعة الواحدة ظهرا، فضلا عن إقامة صلاة الجنازة على رفات الشهداء طيار محمد شقير بمسجد الشيخ يوسف بالبدرشين، والشهيد محمد ممدوح بمسجد الصديق بمساكن شيراتون اليوم أيضا بعد صلاة الظهر. وأشارت النقابة، إلى أنه من المقرر تسليم رفات ضحايا حادث الطائرة من الركاب لذويهم غدا الأحد من مشرحة زينهم.