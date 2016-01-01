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بالصور.. ضبط سوداني حاول تهريب 100 ألف دولار داخل «شباشب» بمطار القاهرة
تمكنت الإدارة الرابعة بجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة مسعد العفيفي مدير الجمارك، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبي بحوزة راكب سوداني قادم من الخرطوم
وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الخرطوم، اشتبه طاهر خفاجي مأمور اللجنة، في راكب سوداني، وقام بتحويله إلى حسين هيكل مدير الصالة الخضراء، والذي أيد الاشتباه، وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب ضمت كلا من أحمد سيد وصبري حسانين وأحمد فوزي، وعمرو العميري، وأمل حسن، ومحمد موسى وبالتفتيش الدقيق عثر على عملات نقدية مخبأة داخل الأحذية والحقائب والشباشب بطريقة مبتكرة بتقفيل المصنع.وأضافت المصادر أن إجمالي ما تم ضبطه وصل إلى 100 ألف دولار أمريكي بما يعادل 2 مليون جنيه مصري وتم مصادرة المضبوطات وتم تحرير محضر ضبط للراكب، بعد العرض على سامي عبدالرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.
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