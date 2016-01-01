البحيرة - أحمد نصرة: قال إسلام صقر رمضان- والد التوأم الملتصق |منه ومي|، إن قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين بعلاج ابنتيه على نفقة المملكة العربية السعودي، أعاد الابتسامة لوجوه أسرته بعد أن ظلت غائبة لفترات طويلة

وأشار رمضان- في تصريحات لـ|مصراوي|، إلى تلقيه اتصالًا هاتفيًا من السفير السعودي بالقاهرة، أحمد قطان دعاه إلى الحضور للسفارة الاثنين المقبل، لإنهاء إجراءات سفر ابنتيه والأسرة إلى الرياض.

وأضاف والد الطفلتين أنه تلقى اتصالًا آخر من الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، والمتخصص فى الحالات الشبيهة بابنتيه، والمستشار بالديوان الملكي السعودي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أوضح له خلالها أن مستشفى الحرس الوطنى بالرياض سيتكفل بعلاجهما بعد قرار خادم الحرمين، مع استضافة الأب و الأم والتكفل بكافة نفقات العلاج و الإقامة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرًا بنقل التوأم المصري الملتصق |منه و مي| إسلام صقر رمضان حسن، من جمهورية مصر العربية إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض لإجراء الفحوصات اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

وقال الربيعة في تصريحات للوكالة: |إن هذه اللفتة الأبوية والإنسانية لخادم الحرمين الشريفين تعد امتداداً لمواقفه النبيلة والعظيمة تجاه العمل الإنساني وخدمة المحتاجين من أبناء هذا الوطن الغالي ومن الدول العربية والإسلامية والصديقة والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف|.

كان مصراوي أول من ألقى الضوء على حالة التوأم الملتصقتين بمنطقة الرأس من جهة الخلف وتشتركان في بعض الأغشية والأوردة حول المخ، بعد رحلة طويلة قطعتها الأسرة الفقيرة المقيمة بإحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مع الأطباء والمستشفيات، كان آخرها مستشفى القصر العيني، ووجد الأب خلالها صعوبات في ظل ما تحتاجه الجراحة إلى خبراء متخصصين ونفقات مادية باهظة لا يحتملها دخل الأسرة الذي يعتمد على عمل الأب البسيط |عامل باليومية|.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة