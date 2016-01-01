تتجه الحكومة إلى تعميم منظومة استخدام الكارت في صرف البنزين بمحطات الوقود، بعد إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بداية من الساعات الأولى لصباح اليوم السبت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن

وتنشر «فيتو» فيما يلي مميزات استخدام الكارت الذكي في صرف البنزين بالمحطات: 1- إتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول، وذلك وفق نظم المحاسبة الحكومية بالتكامل مع منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.2- توفير البيانات السريعة والدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التي يتم استخدامها وتوقيتات الاحتياج لها على مدى العام بما يُمكِّن متخذ القرار من التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة سواء للتمويل أو للقرارات الخاصة بدعم المواد البترولية، وفق معطيات الموازنة العام للدولة وتلبية احتياجات شرائح الاستهلاك.3- تأمين وصول الدعم إلى مستحقيه وفق القواعد والسياسات التي تقرها الجهات المختصة، وعدم تحمل الدولة لأعباء الدعم إلا وفق بيانات دقيقة تؤكد صرف مستحقي الدعم الحصص المخصصة لهم.4- القضاء على تهريب المواد البترولية بإحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية.