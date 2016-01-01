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الدولار يواصل التراجع في مطار القاهرة والريال يسجل 5.03 جنيه
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ديسمير
2016
01:43 AM
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واصلت البنوك العاملة بمطار القاهرة الدولى، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استقبال عملائها من المسافرين؛ لتبادل العملات وسط تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
وسجّل الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.10 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، في حين سجّل الريـال السعودي 4.80 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، وسط إقبال ملحوظ من المسافرين لتبادل العملات.
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