واصلت البنوك العاملة بمطار القاهرة الدولى، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استقبال عملائها من المسافرين؛ لتبادل العملات وسط تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري