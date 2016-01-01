وقال مصدر مسئول بالبترول في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، |إن الخطوة مجرد تجربة أولية وليست نهائية|، مشيرا إلى وجود أسباب تقف أمام تعميم المنظومة بشكل نهائي، ومن أبرزها عدم وجود حصر مركبات التوك توك غير المرخصة حتى الآن إضافة إلى عدم للانتهاء من حصر ماكينات الري والتي سيتم إدراجها في المنظومة.وأكد المصدر أنه سيتم صرف الوقود بالكميات التي يحتاجها المستهلك وبنفس الأسعار التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي، والمنظومة ستساعد على إحكام الرقابة على تداول ونقل المنتجات البترولية. يشار إلى أنه تم توزيع ٦.٥ مليون كارت ذكي؛ لصرف البنزين على أصحاب المركبات المرخصة خلال الأعوام الماضية، وذلك من خلال إدارات المرور بوزارة الداخلية.