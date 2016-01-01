كتب - أحمد جمعة: أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتهاء زيارة الخبير المصري الألماني الدكتور إيهاب البابلي، استشاري جراحات العيون بمستشفيات برلين بألمانيا، والتي استمرت زيارته لمدة يومي الأربعاء والخميس في المركز القومي للعيون (معهد روض الفرج)، أجرى خلالهما ١٠ عمليات جراحية متقدمه لمرضى الحول البصري

كما ألقى البابلي محاضرات تدريبية لشباب الأطباء عن جراحات الحول، حضرها ٢٥ طبيبًا، فيما قرر الخبير زيارة مستشفى الرمد بالإسكندرية خلال شهر يناير القادم على أن تتكرر زياراته لمصر كل ٣ أشهر في محافظات مختلفة للوصول لكافة المرضى المصريين.

وتأتي زيارة الخبير المصري الألماني ضمن فعاليات برنامج طيور الطب المهاجرة برعاية وزارتي الصحة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج من جهة أخرى، والذي يعني باستقبال أعلام مصر من الأطباء بالخارج ونقل خبراتهم الطبية لأطبائنا بالداخل.

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