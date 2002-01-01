كتبت - نورا ممدوح: أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، عدة قرارات بتكليفات لحين الانتهاء من إجراءات التعيين لكل من، نجوى إبراهيم بالقيام بعمل وكيل أول الوزارة |مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة|، والدكتور محيي الدين طنطاوي وكيل الوزارة |مدير مديرية القوي العاملة بالجيزة|، ومحمد قنديل وكيل الوزارة |مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية|، وأشرف رياض وكيل الوزارة للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، وعادل رسلان وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ومحمد عيسى وكيل الوزارة لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية ومحمد أيمن ربيع وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل

وتضمنت القرارات، بحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، تكليف خالد أبو بكر وكيل الوزارة |مدير مديرية القوي العاملة بالغربية |، وخالد المصري وكيل الوزارة |مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية|، وعليو ثابت وكيل الوزارة |مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج|، ومحمد الحسيني وكيل الوزارة |مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا|، والدكتور أحمد عبد الرسول وكيل الوزارة |مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط|.

وشملت القرارات تكليف حسن رداد إبراهيم مديرًا عامًا |وكيل مديرية القوى العاملة بأسوان|، وأحمد حسن أحمد القللى مديرًا عامًا |وكيل مديرية القوى العاملة بالدقهلية|.

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