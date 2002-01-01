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صحة القليوبية: 6 ملايين جنيه لتطوير الوحدات الصحية بالمحافظة
بنها - ( أ ش أ): أعلن الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه يجرى حاليا البدء في تطوير 3 وحدات صحية بمناطق حلابة بمركز قليوب وبرقطا بكفر شكر وقرية الصفرا بالخانكة بتكلفة 6 ملايين جنيه بمنحة إماراتية وذلك لتقديم افضل خدمة صحية للمواطنين
وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريح اليوم (الجمعة) إنه تم الإنتهاء من تطوير الوحدة الصحية بقرية كفر الجمال بمركز طوخ وسوف يتم افتتاحها قريبا لخدمة أهالي المحافظة.. مؤكدا أنه تقرر تحويل عدد من الوحدات الصحية لطب الأسرة إلى مراكز طبية متخصصة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى بهذه المناطق فضلا عن الاستفادة من المباني والمنشآت الطبية في الارتقاء بالخدمات الطبية.
وأضاف أن وحدة العمار بطوخ سيتم تحويلها لمركز متخصص في غسيل الكلى ومركز آخر للصدر والاستفادة من إمكانيات المبنى الطبي كما سيتم تحويل وحدة طحانوب بشبين القناطر إلى مركز للحضانات وغسيل الكلي والرعاية الأساسية ، وكذا وحدة عرب جهينة إلى مركز لعلاج الكبد ومستشفى بلقس بقليوب الذي تقرر تحويله إلى مركز للطوارئ لقربه من الطريق الدائري وبعض الطرق الرئيسية.
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