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وزارة النقل: غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية
القاهرة -(أ ش أ): قال المتحدث باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور إن إدارة الحركة بالميناء قررت اليوم الجمعة غلق بوغاز الميناء نظرا لسوء الأحوال الجوية
وأوضح الغندور - في بيان لوزارة النقل اليوم - إن قرار الغلق جاء بعد قياس الرصدة الجومائية التي أكدت ارتفاع الموج وسرعة الرياح بما لا يسمح بحركة السفن واللنشات والقاطرات البحرية، مؤكدا أن القرار جاء حفاظا على سلامة الأرصفة والسفن والأرواح.
من ناحية أخرى، قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء إن الميناء مستمر في رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية، مؤكدا أن وحدات الإنقاذ ولنشات الإرشاد والقاطرات البحرية جاهزة على مدار الساعة لتلقي أي استغاثة، وتم زيادة عدد الورديات تحسبا لأي ظروف، بالإضافة إلى جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات.
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