القاهر -(أ ش أ): تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة حزمة متنوعة من الموضوعات التي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي

ففي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان |التموين: القطاع الخاص وراء شائعات نقص السلع ..أرصدة السلع الأساسية متوافرة من 5 إلى 10 شهور|، قالت الصحيفة إن وزارة التموين أكدت تخصيص وزيادة أرصدة السلع خلال الأشهر الماضية لتكفي الاحتياجات مدد بين 5 أشهر و10 شهور تصل أرصدة السكر نحو 5 أشهر والقمح 5 أشهر واللحوم الطازجة والماشية الحية 9 أشهر من خلال الاتفاق مع الحكومة السودانية على استكمال صفقة تم تنفيذها منذ عامين لاستيراد 650 ألف رأس واللحوم المجمدة تكفي 5 أشهر والدواجن 10 أشهر والأرز 4 أشهر والزيوت 5 أشهر.

وتحت عنوان |مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ويحيلها |للنواب| .. تسليم المليون ونصف المليون فدان ودخول حقل ظهر الخدمة في العام الجديد|، قالت الصحيفة إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد أن العام المقبل سيشهد استكمال العديد من المشروعات في مجالات الطاقة والكهرباء والإسكان والصرف الصحي وبدء تسليم المليون ونصف المليون فدان كما ستدخل عدد من حقول الغاز في الإنتاج بدءا من الربع الثاني من العام الجديد ودخول حقل ظهر للإنتاج وقال إنه ستكون هناك مشروعات في مجال التموين ومتابعة دقيقة للأسواق وتطبيق لمفاهيم وصول الدعم لمستحقيه وقال إن العام المقبل سيشهد متابعة بشكل أكبر للأسعار نظرا لما طرأ عليها من تأثر بسبب سعر صرف الدولار.

وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016 وعلى إحالتها لمجلس النواب وذلك طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.

وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور.

ووجه الشكر إلى مجلس النواب وجميع أجهزة الدولة المصرية وكذلك الشعب المصري على تفهمه للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقال إن العام الجديد سيكون أفضل من العام الماضي وإن الحكومة تصلح حاليا ما كان يجب إصلاحه من قبل وتطبق المفاهيم الاقتصادية التي يطبقها العالم وتحرص على وصول الدعم لمستحقيه.

وتحت عنوان |الخارجية : رؤية كيري للسلام .. تتسق مع التوافق الدولي .. مصر مستعدة للمشاركة في جهود إطلاق المفاوضات|، قالت الصحيفة إن وزارة الخارجية أكدت انسجام المباديء التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإحياء عملية السلام في معظم جوانبها مع التوافق الدولي والرؤية المصرية ولكن العبرة دائما في إرادة التنفيذ.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية تعليقا على بيان كيري رؤية وزير الخارجية الأمريكي تحتاج بطبيعة الحال إلى دراسة وتقييم شامل وأنه تحدث بشأن جوانب متعددة من تلك الرؤية مع وزير الخارجية سامح شكري خلال الأشهر الأخيرة.

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان |7ر8 مليون يصرفون معاشاتهم بعد غد.. والي : لجان المساءلة المجتمعية في المحافظات لضمان وصول الدعم لمستحقيه|، قالت الصحيفة إن وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ صرف جميع معاشات شهر يناير للمستحقين اعتبارا من بعد غد الأحد بدلا من يوم العاشر من يناير وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد يبلغ عدد المستفيدين من القرار 7ر8 مليون صاحب معاش منهم 3ر3 مليون يصرفون المعاش من منافذ الصرف التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي و4 ملايين يصرفون مستحقاتهم من مكاتب البريد و4ر1 مليون يصرفون المعاش من البنوك وقررت غادة والي وزيرة التضامن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تيسير إجراءات الصرف لجميع المسحقين تضم أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي وسامى عبد الهادي رئيس صندوق التأمين لقطاع الأعمال العام والخاص.

وبعنوان |وزير الطيران : الوفد الروسي يعود في يناير تمهيدا لعودة الرحلات|، قالت الصحيفة إن شريف فتحي وزير الطيران المدني أعلن أنه تم الاتفاق مع الوفد الروسي أنه سيكون هناك زيارات أخرى متبادلة بين الجانبين خلال يناير المقبل لاستكمال إجراءات عودة الطيران بين الدولتين.

وبعنوان |مجلس الكنائس يدين مشروع ترميم الكنائس الأمريكي .. جريش : الدولة قامت بواجبها في إصلاح دور العبادة المسيحية|، قالت الأخبار إن مجلس كنائس مصر أدان مشروع القانون الأمريكي المقدم للكونجرس بعنوان قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية وتقديم تقرير سنوي بجهود إصلاح وترميم الممتلكات المسيحية التي تعرضت للإتلاف وأعلن بيان الكنيسة أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل في إصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية.

وفي صحيفة الأهرام وتحت عنوان |السيسي وبوتين: تعاون مشترك لتسوية أزمات الشرق الأوسط .. دعوة مصر للمشاركة في محادثات السلام السورية.. واستئناف الرحلات الروسية قريبا|، قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أعرب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة للرئيس بوتين ولأسر الضحايا في حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، عبر الرئيس بوتين عن شكره وتقديره للرئيس السيسي، مشيرا إلى تميز العلاقات المصرية ـ الروسية على المستويين الرسمي والشعبي.

وتحت عنوان |25 صومعة بتمويل إماراتي .. ودعوة السعوديين للاستثمار|، قالت الأهرام إن محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال إنه يتم الانتهاء من تنفيذ 25 صومعة جديدة بطاقة تخزينية 5ر1 مليون طن من الحبوب بالتنسيق مع دولة الإمارات ومن جانب آخر دعا القنصل التجاري المصري بجدة عمرو هزاع المستثمرين السعوديين إلى إقامة تحالفات مع شركات المقاولات المصرية.

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