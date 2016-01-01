تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة، من ضبط راكب إيطالي حاول تهريب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بتثبيت الحمل والممنوع استيرادها إلا بموافقة وإشراف الجهات المعنية المختصة

وأفاد مصدر جمركي، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من باريس، اشتبه في راكب إيطالي وبفحص حقائبه تبين وجود كميات كبيرة من أدوية تثبيت الحمل باهظة الثمن والتي قدرت بنصف مليون جنيه.وعلى الفور أمر إبراهيم عبد اللطيف، مدير عام جمارك المطار، بتحرير محضر بالواقعة، ومصادرة المضبوطات بعد العرض وموافقة سامي عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار.