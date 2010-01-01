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تسليم رفات ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة السبت والأحد
أعلنت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران مساء أمس الخميس، تسليم رفات عدد من ضحايا طائرة مصر للطيران التي سقطت في 19 مايو الماضي بمياه المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة، لذويهم غدا السبت، وبعد غد الأحد، وذلك بعد انتهاء كل التحقيقات الخاصة لكشف لغز سقوط الطائرة
وقالت المصادر: |بعد انتهاء كل التحقيقات الخاصة للكشف عن لغز سقوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم 804، قررت النيابة المختصة تسليم رفات عدد من ضحايا الطائرة البالغ 66 شخصًا، والذين تم التعرف عليهم بعد إجراء الاختبارات اللازمة وذلك السبت لطاقم الطائرة والأحد للأهالي؛ لإتمام مراسم الدفن الخاصة بهم|.كانت لجنة التحقيق في الطائرة أصدرت منتصف ديسمبر الحالي آخر بياناتها والذي كان برقم 26 وجاء فيه |ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعي بمصر بشأن جثامين ضحايا الطائرة، وتضمنت الإشارة العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث|.وتطبيقًا للمادة رقم |108| من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتي تقضي بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفني وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وجب عليها إبلاغ النيابة العامة، وعليه فإن لجنة التحقيق الفني أحالت الأمر إلى النيابة العامة، كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.
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