-
رياضة
- كيف سخر رواد الإنترنت من هزيمة الزمالك وHD مدحت؟
- فيديو كوميدي لـ«مدحت شلبي» بعد فوز الأهلي «آه لو لعبت يازهر»
- عدسة مصراوي ترصد احتفالات مجنونة لجماهير الأهلي
- غالي وزكريا وسليمان وباسم أبرز المستبعدين من قائمة الفراعنة
- بعد الهزيمة من الأهلي.. مرتضى يدعو مجلسه لاجتماع طارئ الجمعة
- الأهلي راحة من المران حتى 6 يناير
- البدري: العقوبات في انتظار أنطوي.. وهذا موعد رحيله
- حازم الهواري: الروح الرياضية أهم مكاسب القمة
- ريال مدريد يرغب في ضم حارس تشيلسي
- وائل رياض عن فوز الأهلي بالقمة 113: خلصانة بشياكة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الإسلامبولي: إرسال «تيران وصنافير» للبرلمان انتهاك لأحكام القضاء
قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، |إن إرسال اتفاقية تيران وصنافير من قِبل الحكومة للبرلمان قبل حكم المحكمة، يعد تحديا صارخا للدستور والقانون، والأحكام القضائية|
وأوضح الإسلامبولي في تصريح لـ|فيتو|، أنه سيقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بهذا الشأن غدا السبت؛ لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اتخاذ مثل هذا الإجراء، في حين أن القضية محجوزة للحكم، وما حدث يعد تدخلا سافرا وانتهاكا لأحكام القضاء، وكان من المفترض انتظار الحكم أولا. كانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) قضت في حكم سابق لها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي انتهت إلى التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الأخيرة وهو الحكم الذي تم الطعن عليه من قِبل هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذهكما أقامت هيئة قضايا الدولة منازعة تنفيذ بشأن الحكم المشار إليه أمام المحكمة الدستورية العليا والتي أجلت هيئة المفوضين بها نظر المنازعة إلى جلسة 8 يناير المقبل.جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، أعلن أمس الخميس، أنه وافق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإحالتها إلى مجلس النواب.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)