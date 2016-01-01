علّق محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على قرار الحكومة بإرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان، مؤكدًا أنه كان من الأفضل انتظار كلمة القضاء

وقال البرادعي في تدوينته: «ألم يكن من الحكمة ومنعًا للمزيد من الاستقطاب واحترامًا للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟ لماذا العجلة!»وجاء قرار مجلس الوزراء، في ظل نظر القضاء للاتفاقية، حيث قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء الماضي، مد أجل الحكم في استشكال الاستمرار في تنفيذ حكم تيران وصنافير لجلسة 24 يناير المقبل، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم تيران وصنافير الصادر في الدعويين 43709 لسنة 70 ق والدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق والتي ضمت للدعوى الأولى وصدر فيهما حكمًا واحدًا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية واستمرار السيادة المصرية عليهما.