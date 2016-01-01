-
رياضة
- فيديو كوميدي لـ«مدحت شلبي» بعد فوز الأهلي «آه لو لعبت يازهر»
- عدسة مصراوي ترصد احتفالات مجنونة لجماهير الأهلي
- غالي وزكريا وسليمان وباسم أبرز المستبعدين من قائمة الفراعنة
- بعد الهزيمة من الأهلي.. مرتضى يدعو مجلسه لاجتماع طارئ الجمعة
- الأهلي راحة من المران حتى 6 يناير
- البدري: العقوبات في انتظار أنطوي.. وهذا موعد رحيله
- حازم الهواري: الروح الرياضية أهم مكاسب القمة
- ريال مدريد يرغب في ضم حارس تشيلسي
- وائل رياض عن فوز الأهلي بالقمة 113: خلصانة بشياكة
- 50 صورة ترصد صدمة جماهير الزمالك بعد خسارة القمة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
البرادعي للحكومة: انتظروا حكم القضاء في اتفاقية تيران وصنافير
علّق محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على قرار الحكومة بإرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان، مؤكدًا أنه كان من الأفضل انتظار كلمة القضاء
وقال البرادعي في تدوينته: «ألم يكن من الحكمة ومنعًا للمزيد من الاستقطاب واحترامًا للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟ لماذا العجلة!»وجاء قرار مجلس الوزراء، في ظل نظر القضاء للاتفاقية، حيث قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء الماضي، مد أجل الحكم في استشكال الاستمرار في تنفيذ حكم تيران وصنافير لجلسة 24 يناير المقبل، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم تيران وصنافير الصادر في الدعويين 43709 لسنة 70 ق والدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق والتي ضمت للدعوى الأولى وصدر فيهما حكمًا واحدًا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية واستمرار السيادة المصرية عليهما.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)