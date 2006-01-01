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«الدائمة للآثار» توافق على الحرم المقترح لسينما تياترو في دمنهور
30
ديسمير
2016
00:44 AM
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وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في جلستها الأخيرة، على الحرم المقترح لمبنى سينما تياترو فاروق الأول الشهيرة بمسرح وسينما النصر الشتوي ومكتبة البلدية ومجلس المدينة المسجل بالقرار الوزاري رقم 1687 لسنة 2006 بمدينة دمنهور بالبحيرة
ويمثل شارع الجمهورية حرمًا من الجهة الشمالية الشرقية وشارع مجلس المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية وشارع عباس الأعصر من الجهة الجنوبية الغربية وحديقة المبنى من الجهة الشمالية الغربية.
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