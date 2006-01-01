«الدائمة للآثار» توافق على الحرم المقترح لسينما تياترو في دمنهور

وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في جلستها الأخيرة، على الحرم المقترح لمبنى سينما تياترو فاروق الأول الشهيرة بمسرح وسينما النصر الشتوي ومكتبة البلدية ومجلس المدينة المسجل بالقرار الوزاري رقم 1687 لسنة 2006 بمدينة دمنهور بالبحيرة