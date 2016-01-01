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مارجريت عازر تستنكر مشروع الكونجرس الأمريكي لبناء الكنائس
كتب - أحمد علي: استنكرت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تقدم الكونجرس الأمريكي، بمشروع قانون لبناء الكنائس في مصر، وتدخله في الشئون الداخلية المصرية ومحاولة الوقيعة بين أبناء الشعب المصري والنظام وتقليب الرأى العام بأمور ليست فى موضعها ولا محلها على الإطلاق، بحسب قولها
وانتقدت عازر موقف الكونجرس السلبي تجاه الأحداث الإرهابية وعدم إدانة ما حدث من أفعال إرهابية من قبل جماعات متطرفة.
وقالت مارجريت عازر إن الأقباط لم ولن يقبلوا أن تناقش أوضاعهم فى خارج مصر وإذا كان لهم مشكلات يتم مناقشتها داخل مصر مع الحكومة المصرية ونظامها لوجود تفاهم بين الكنيسة والدولة، وليس للكونجرس دخل بها، مؤكدة رفضها التام للتدخلات الخارجية فى الشئون المصرية.
وأكدت مارجريت عازر أن الحكومة المصرية تعمل الآن فى ترميم الكنائس بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى قامت بترميمها وإعادتها لطبيعتها وباقى الكنائس هناك تعليمات بسرعة الانتهاء منها.
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