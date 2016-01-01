القاهرة - (أ ش أ): أكد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد أن عام 2017 سيشهد افتتاح العديد من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا على أراضي العاصمة، وعلى رأسها استكمال المرحلة الثالثة من مشروع (الأسمرات) بالتعاون مع صندوق (تحيا مصر) والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتضم حوالي 7 آلاف و380 وحدة سكنية بخلاف المباني والمنشآت الخدمية لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إلى مجتمع متكامل

وقال المحافظ -في تصريح اليوم الخميس- إن عام 2017 سوف يشهد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمشروع الإسكان بمنطقة الشهبة وفرعون، حيث يضم المشروع بالكامل حوالي 7720 وحدة سكنية بالإضافة إلى مشروع إسكان أرض الخيالة ويضم 3200 وحدة سكنية بجانب مشروعي الاسكان (المحروسة 1 ، 2) بمدينة السلام ويشملان إقامة 4776 وحدة سكنية ومنشآت خدمية..مع تطوير منطقة تل العقارب وإقامة مجتمع سكني جديد بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان ويضم 815 وحدة سكنية ومحلات، بجانب مشروع منطقة 11,5 فدان بشرق القاهرة بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية لإقامة مجتمع سكني يضم 1100 وحدة سكنية والمنشآت الخدمية اللازمة .

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من مشروع تطوير صناعة الفخار بمصر القديمة والذي امتد العمل به لعدة سنوات للحفاظ على الحرف التراثية وتحويلها إلى حرفة صديقة للبيئة مع استكمال مشروع نقل المدابغ من محيط سور مجرى العيون إلى منطقة الروبيكي ، وكذلك استكمال مشروع تطوير القاهرة الخديوية ووسط المدينة وتطوير واجهات كورنيش النيل باستكمال المرحلة الثانية والبدء في المرحلة الثالثة والتي تمتد جنوبا من كوبري قصر النيل إلى منطقة الفنادق ونافورة النيل وأيضا الانتهاء من مشروع جراج روكسي المتعدد الطوابق والذي يعد أول جراج أوتومانيكي في مصر، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع إقامة سوق نموذجي بمنطقة الزاوية الحمراء لتجميع الباعة الجائلين مع تطوير سوق 15 مايو وطرحه للاستخدام الأمثل للتوافق مع إنشاءاته ، والتأكيد على ضرورة توفير قطع أراضي مناسبة لنقل وإخلاء سوق التونسي.

وأضاف المحافظ أن منطقة شرق حلوان سوف تشهد نقلة حضرية حيث أنه يجرى إعداد عدد من المشروعات سوف ترى النور قريبا كمشروع تطوير الكابريتاج ومركز الاستشفاء بها والمناطق المحيطة بهما مع إعادة إستغلال قصر خديجة هانم وجاري دراسة الاستخدام الأمثل بعد تطويره مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير قصر نعمت بالمرج ، وقصر المانسترلي بالدرب الاحمر، وحديقة المريلاند بمصر الجديدة، وتطوير شارعي عباس العقاد وميدان روكسي.

من جانبه، أكد السكرتير العام بالمحافظة اللواء محمد الشيخ استكمال المحافظة خطتها لزيادة منافذ توزيع السلع الغذائية، وسيتم خلال الأسبوع القادم دخول 100 منفذ جديد للخدمة بالتعاون مع جهاز خدمات القوات المسلحة، وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ووزارة التموين تحت إشراف مديرية التموين ، للتأكد من صلاحية السلع والالتزام بالأسعار المحددة بالإضافة إلى إعداد قوافل مجمعة تضم من 10 إلى 12 سيارة محملة بكافة السلع الغذائية الهامة لتجوب ميادين ومناطق القاهرة المختلفة وخاصة بالأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجاً.

ونوه الشيخ أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء باختيار مواقع مناسبة لإقامة عدد من الشوادر لعرض السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من متابعة السيارات التي تقوم ببيع السلع للمواطنين ، والتأكد من وجود تصاريح من المحافظة للسماح لها بالبيع والتواجد في هذه الأماكن.

كما صرح نائب المحافظ للمنطقة الغربية اللواء محمد أيمن عبد التواب بأنه سيتم إقامة ملتقى لتوظيف الشباب يوم السبت القادم بمركز شباب الحبانية يتيح آلاف فرص العمل بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، حيث تقام به مائة خيمة لاستقبال الشباب وعرض فرص عمل عليهم بالتعاون مع كبرى الشركات بمدن بدر والعاشر من رمضان وأكتوبر والعبور بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي لعرض إمكانية تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة بقيمة مالية من 500 جنيه إلى مليون جنيه ، وكذلك تواجد الغرفة التجارية لطرح عدد من الوظائق خارج مصر.

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