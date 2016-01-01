القاهرة - (أ ش أ): قال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور وائل عباس إنه يجرى بالتعاون مع وزارة الزراعة حصر المساحات التخزينية من (هناجر وشون وصوامع وبناكر) للجهات الأربع المسوقة لقمح المطاحن وبنك الائتمان الزراعي والعامة للصوامع والمصرية للصوامع

وأضاف عباس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الغرض من عمليات الحصر، هو التعرف على حجم المساحات التخزينية في مختلف المحافظات لربط الكميات المنزرعة فى الموسم المقبل بأماكن التخزين، ومساعدة المزارعين على التعرف على أقرب الأماكن التى يستطيعون فيها تخزين محصولهم لتلافي عمليات الإهدار.

وأوضح أن الموسم المقبل سيشهد دخول 25 صومعة لتخزين القمح بالتعاون مع الجانب الإمارات في 17 محافظة، والذي يهدف إلى زيادة سعة تخزين القمح والغلال بمقدار 1.5 مليون طن، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشائهم وجاري حاليا عمليات التشغيل والتجارب والتحميل .

من ناحية أخرى توقع عباس دخول 14 صومعة ممولة من صندوق السعودية للتنمية في موسم الحصاد 2018.

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