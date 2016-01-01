كتب - أحمد جمعة: أعلن الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، تشكيل لجنة نقابية تحت اسم |اللجنة النقابية للحق في الدواء|؛ حرصَا من النقابة العامة لصيادلة مصر على توفير الدواء للمواطنين

وقال نقيب الصيادلة في بيان اليوم الخميس، إن اللجنة ستكون أحد واجباتها الأساسية الدفاع عن حق المريض في وجود دواء آمن وفعال، كما ستكون اللجنة معبرة عن أزمات الدواء لعدم ترك الفرصة لغير الصيادلة للحديث عن الدواء.

ودفع قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية.

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