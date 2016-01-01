القاهرة - (أ ش أ): أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على تخصيص مساحة ٠١ر١١٨١ فدان تعادل ٤٩٦١٣٦٤ مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي؛ لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم ٥٥٩ لسنة ٢٠١٦ باعتبار مشروع إقامة محطة الصرف الصحي بقرية كفر رماح مركز منوف بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.

كما اصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٦ بإعادة تخصيص مساحة ٣ر١ فدان تعادل ٥٤٦٩ مترا مربعًا لصالح المنفعة العامة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة مدخل طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا القرار رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة علي تخصيص مساحة ٢١ر٨٥٨٧ فدان والتي تعادل ٣٦٠٧٢٦٤٢ مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح محافظة البحر الأحمر لاستخدامها في المشروعات التنموية.

وأصدر الرئيس القرار رقم ٥٧١ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكي محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة محطات تموين للمواد البترولية.

وأصدر الرئيس القرار رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠١٦ بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة بعض الأنشطة عليها.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠١٦ برد أقدمية بعض وكلاء النيابة الإدارية في وظيفة معاون نيابة إدارية.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة