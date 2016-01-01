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بالصور - الزراعة تستقبل وفدا من الخبراء الهنود في مجال تطوير الري الحقلي
كتب - محمد قاسم: استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا من الخبراء الهنود في مجال تطوير الري الحقلي، والذي يزور مصر حالياً وفقاً لأنشطة مشروع نظام دعم القرار لتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل الرئيسية الممول من أكاديمية البحث العلمي
وضم الوفد الدكتور راكيش شاردا والدكتور شيتان سينجلا الخبيران في مجالات الأراضي والمياه، وتصميم و تنفيذ شبكات الري المطور، حيث ألقيا محاضرة علمية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية التابع لمركز البحوث الزراعية حول تجربة إدارة مياه الري باقليم بنجاب بالهند، وذلك باستخدام نظم الري الحديث.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا المشروع يساهم بشكل كبير في نقل الخبرات التكنولوجية العالمية إلى مصر للاستفادة منها، فضلاً عن تمكين العاملين في قطاع الزراعة المصري بالاطلاع على التجربة الهندية في هذه المجالات.
وأوضح البيان أن الوزارة نظمت برنامجاً للوفد الهندي، بالتنسيق مع المعمل المركزي للمناخ الزراعي، حيث قام الدكتور محمد عبدربه مدير المشروع بمرافقة الوفد لزيارة مزرعة بالطريق الصحراوي تمثل الزراعة في المناطق الحديثة وزيارة أخرى لطنطا لمشاهدة المزارع القديمة بالدلتا.
وأكدت الوزارة ان الوفد الهندي أبدى استعداده لتفعيل التعاون مع مصر ممثلة في القطاع الخاص لانشاء مصنع لانتاج مستلزمات شبكات الري بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية العاملة في نفس المجال، فضلاً عن انشاء مصانع لانتاج الخلايا الشمسية، بناء على دراسات جدوى لحجم استيعاب السوقين المصري والأفريقي.
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