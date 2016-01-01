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بالصور.. مصرع طالب وإصابة آخر صدمتهما سيارة نقل ثقيل بالبحيرة
29
ديسمير
2016
11:11 AM
بواسطة
البحيرة – أحمد نصرة: لقى طالب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الخميس، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بهما، بشارع سوريا أمام مزلقان بوابة المساحة، بمدينة دمنهور بالبحيرة
أثناء عبور كلا من: يوسف حمادة السيد علي - 16 عاما، و محمود جمال إسماعيل شعبان - 15 عاما، طالبان بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بدمنهور، ومقيما العكريشة، قسم كفر الدوار، للشارع المشار إليه اصطدمت بهما السيارة رقم 1326 ب ر أ- نقل، قيادة |خميس .ع.أ| 53 عاما - سائق ومقيم إفلاقة، مركز دمنهور.
أسفر الحادث عن وفاة الأول وإصابة الثاني بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج.
نقل سيارتي إسعاف الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصاب لذات المستشفي للعلاج.
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