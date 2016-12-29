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التحقيق في ضبط نجل برلماني سابق بحوزته مليون جنيه و52 ألف دولار بالمنيا (صور)
المنيا ــ ريمون الراوي: بدأ فريق من النيابة العامة بمركز ملوي، تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة ضبط نجل نائب برلماني سابق عن حزب النور، وزوج ابنته، بتهمة الإتجار في عملات أجنبية، وبحوزتهما مبالغ ٩٧٩٤٥٠ جنيها، ٥٢٦٠٩ دولار امريكي، ٦٠٦٠ ريال سعودي
كان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا بورود معلومات لفريق البحث مفادها قيام المدعو |م. م. م| عضو مجلس شعب سابق عن حزب النور ومقيم بقرية البرشا، التابعة لمركز ملوي، بالاتجار في العملات الأجنبية خاصة الدولار بنطاق محل إقامته من خلال جمعها من المواطنين وترويجها بمدينة القاهرة على عملاءه بهدف التربح والإضرار بالاقتصاد القومي، وتكليفه لزوج ابنته المدعو |محمد خ ع|، 29 سنة، ومقيم بالمقطم في القاهرة، بالتردد على دائرة المحافظة لمزاولة نشاطه في تجارة العملة على النحو المشار إليه.
أعدت قوات الأمن عدة أكمنة أسفرت عن ضبط الأخير حال استقلاله السيارة رقم |897 ي.ف.س|، خاصة بالمتهم الأول، وبحوزته مبلغ مالي وقدرة (979450) جنيه.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بالإتجار في النقد الأجنبي لصالح الأول، وأنه حضر اليوم بقصد تغيير المبلغ المضبوط بالعملة الأجنبية (الدولار) من خلال بعض عملائه بدائرة مركز ملوي.
وبتطوير مناقشته أقر بحيازته لمبلغ 52609 دولار أمريكي، و6060 ريال سعودي، طرف نجل الأول وشقيق زوجته |عبد الله م م|، 19 سنة، طالب بالثانوي الأزهري، ومقيم قرية البرشا، بمركز ملوي (تم ضبطه)، واعترف بالاشتراك في الاتجار في النقد.
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